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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Bundan 2 yıl önce ruhunu şeytana satan Pensilvanyalı katiller, ülkemize, namusumuza ve devletimize kastetmişlerdi. Milletimizin feraseti, tarihten getirdiği birlik ve beraberlik duygularıyla bu saldırıyı hep birlikte bertaraf ettik"

SİİRT(AA) - Siirt Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler için yemek verdi.

Siirt Polisevi'nde yapılan programda, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Ali Fuat Atik, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

Hiçbir gücün bu milleti ayıramayacağını vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Bundan 2 yıl önce ruhunu şeytana satan Pensilvanyalı katiller, ülkemize, namusumuza, devletimize kastetmişlerdi. Milletimizin feraseti, tarihten getirdiği birlik ve beraberlik duygularıyla bu saldırıyı hep birlikte bertaraf ettik. Bu alçaklar, vatansızlar, ülkemizde yabancı bir bayrağın dalgalanmasını arzu ettiler. Mabedimize namahrem elini sürmek istediler ama milletimiz buna izin vermedi ve bundan sonra da vermeyecektir. Hiç kimse bu devleti bölemeyecek, bu milleti birbirinden ayıramayacaktır."

Allah'tan bir daha 15 Temmuzları yaşatmamasını dileyen Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizler gibi aileler oldukça, canını, kanını bu devlet ve vatan için akıtmak için bekleyen vatandaşlarımız oldukça, bizler oldukça bu toprakları kimse bizden alamayacak. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Programa, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek de katıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi gazi Siirt Şehit Aileleri

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