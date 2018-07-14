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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:30 | Son Güncelleme

Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler için yemek verildi

Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Isparta Valiliği tarafından Modapark Düğün ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, milletin bu vatanı ecdattan nasıl devraldığını, ne kadar bedel ödendiğini çok iyi bildiklerini söyledi.

İki yıl önce 15 Temmuz akşamı ülkenin ve milletin birliğine, bütünlüğüne, geleceğine kast eden hainlerin darbe girişiminde bulunmak istediğini aktaran Günaydın, "Her şeyi kendilerine göre hesap etmiş olabilirler ama bu büyük milletin ecdadından almış olduğu güçle ve ilhamla tarih boyunca her türlü ihaneti, saldırıyı bertaraf ettiğini bu hainler unutmuştu. İşte 15 Temmuz gecesi aziz millet, bu hainlere bunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Her zaman bayrağı, ezanı, vatanı ve milleti için kefensiz yatmaya hazır milyonlarca insanın olduğunu vurgulayan Günaydın, büyük Türk milletinin tarih boyunca tehdit ve ihanet karşısında ecdadından almış olduğu güçle her türlü saldırıyı bertaraf ettiğini anlattı.

Günaydın, 15 Temmuz gecesinde ellerinde şanlı bayrakla hainlere gereken dersi veren bir milletin evladı olarak yarın yine aynı kararı ortaya koymak için herkesin meydanda buluşması gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla yemek yedi.

- Burdur

Burdur Valiliği tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde düzenlenen etkinlik İl Müftüsü Hıdır Bayrak'ın şehitler için dua okumasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu topraklar üzerinde kirli emelleri olan hiçbir grup, adı ister cemaat, örgüt, ister başka bir şey olsun bunu bünyelerine almadıklarını, kabullenemeyeceklerini belirtti.

"Ayaklarımızın altına alır, ezer geçeriz. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın desteği ve inancıyla bu yoldaki mücadelesini sonsuza dek sürdürecektir." diyen Şıldak, bu vatan üzerinde al yıldızlı bayrağın sonsuza denk dalgalanacağını belirtti.

Şıldak, konuşmasının ardından "Bu Vatan Kimin" şiirini okudu.

Program, 1986'da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gazi olan Şaban Uysal'ın "Destan Yazdık 15 Temmuz'da" şiirini okumasıyla sona erdi.

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