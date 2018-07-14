Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Isparta Valiliği tarafından Modapark Düğün ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, milletin bu vatanı ecdattan nasıl devraldığını, ne kadar bedel ödendiğini çok iyi bildiklerini söyledi.

İki yıl önce 15 Temmuz akşamı ülkenin ve milletin birliğine, bütünlüğüne, geleceğine kast eden hainlerin darbe girişiminde bulunmak istediğini aktaran Günaydın, "Her şeyi kendilerine göre hesap etmiş olabilirler ama bu büyük milletin ecdadından almış olduğu güçle ve ilhamla tarih boyunca her türlü ihaneti, saldırıyı bertaraf ettiğini bu hainler unutmuştu. İşte 15 Temmuz gecesi aziz millet, bu hainlere bunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Her zaman bayrağı, ezanı, vatanı ve milleti için kefensiz yatmaya hazır milyonlarca insanın olduğunu vurgulayan Günaydın, büyük Türk milletinin tarih boyunca tehdit ve ihanet karşısında ecdadından almış olduğu güçle her türlü saldırıyı bertaraf ettiğini anlattı.