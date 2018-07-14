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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: "40 yıl boyunca Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar haince, sinsice sızan FETÖ, dini suistimal ederek, dini duyguları istismar ederek vatan için devlet için mücadele edenlere kurşun sıkmış ve tüm dünyanın lanetlediği bir terör örgütü haline gelmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "40 yıl boyunca Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar haince, sinsice sızan FETÖ, dini suistimal ederek, dini duyguları istismar ederek vatan için devlet için mücadele edenlere kurşun sıkmış ve tüm dünyanın lanetlediği bir terör örgütü haline gelmiştir." dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, darbe girişimini önleyen ve tanklara göğsünü siper eden kahramanların zafer gününü yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin üzerinde bir çok oyunlar oynandığını kaydeden Öznur Çalık, PKK, PYD, KCK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin hepsinin bir yandan saldırıya geçtiğini kaydetti.

Çalık, uluslararası güçlerin ülke üzerinde oyun kurmaya çalıştıklarını anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"40 yıl boyunca Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar haince, sinsice sızan FETÖ, dini suistimal ederek, dini duyguları istismar ederek vatan için devlet için mücadele edenlere kurşun sıkmış ve tüm dünyanın lanetlediği bir terör örgütü haline gelmiştir. Mazlumların lanetlediği bir örgüt haline gelmiştir. Uluslararası güçler FETÖ'yü piyon olarak kullanmış ve bir kez daha Türkiye üzerindeki oyunları 15 Temmuz'da oynamak istemişlerdi."

Etkinliğe Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları Mehmet Çınar ile Selahattin Gürkan da katıldı.

Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara çay ve su, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ise süt ikramı yapıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Malatya

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