Muğla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ile için akşam yemeği organize edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yetkililer, şehit aileleri, gaziler ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası katıldı.

Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunup dualar edildi.

Vali Esengül Civelek, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit ailelerine, gazilere müteşekkir olduklarını, aziz şehitlerin kutsal emanetlerinin kendileri çok kıymeti ve önemi bulunduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerle her zaman her yerde bir arada olmanın kendileri için şeref ve görevlerin en yücesi olduğunu dile getiren Civelek, "15 Temmuz 2016’da devletimize, birliğimize, beraberliğimize, bekamıza, bölünmez bütünlüğümüze karşı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişimi karşısında tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yüce milletimiz birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde, cesaretle, kararlılıkla hareket ederek vatan hainlerinin darbe girişimini bozguna uğratmıştır." dedi.