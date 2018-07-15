Ağrı'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 2. yılında, Ordu Evindeki programda, Vali Süleyman Elban ve il protokolünün 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri ile akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Elban, önemli bir coğrafyada yaşandığını ve sürekli ülkeyle ilgili saldırı ve hainlik kalkışmasının yaşanma ihtimalinin olduğunu belirtti.
İki yıl önce ülkenin hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:
"Esas itibarıyla bu, bir darbe girişimi değil bir işgal hareketiydi. Ateist bir örgüt 40 yıldan beri bu bölgedeki insanımıza sıkıntı yaşatıyordu. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, bağımsızlığına ve istikbaline saldırıda bulundu. Rabb'im inşallah hepimizi, bu aziz milleti ve bu aziz vatani her türlü saldırıdan, entrikadan, kumpastan ve komplodan korusun. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için seve seve canını vermiş bütün şehitlerimize yüce Rabb'imden rahmet diliyorum."
Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aile yakınları katıldı.
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