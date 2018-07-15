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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 02:14 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kent meydanında gerçekleştirilen programa Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu Başkanı Levent Yücel, "241 şehit için 241 kilometre" sloganıyla Düzce'den Ankara'ya gelen bisikletçi grubu, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan program, Kahramankazanlı şehitler için temsili yoklama, tasavvuf musikisi, sema gösterisi ve "Benim adım Türkiye" adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz'dan çok büyük dersler çıkardıklarını belirterek, "Yakın tarihimizin belki de tüm zamanların en karanlık mücadelesi olan 15 Temmuz'da Türkiye'nin milli beka ve barışını tasfiye etmeye cüret gösterenlere karşı tek yumruk, tek ses hareket ederek hainlere hep beraber gereken dersi verdik. Şehit yakınları ve gazilerimiz bize emanettir. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu.

Etkinlikte, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da "15 Temmuz mücadelesi ve dini kaynağından öğrenme konulu" konuşma yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Kahramankazan

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