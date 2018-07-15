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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 06:34 | Son Güncelleme

Ardahan'da sabah namazı kılındı ve etkinlik düzenlendi

Ardahan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Ardahan Merkez Camisi'nde sabah namazının ardından çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazı sonrası, İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu dua etti.

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Bilmez, bugünün önemine değinerek programa katılanlara teşekkür etti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ardahan çorba ikramı

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