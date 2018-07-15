Ardahan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Ardahan Merkez Camisi'nde sabah namazının ardından çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazı sonrası, İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu dua etti.

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Bilmez, bugünün önemine değinerek programa katılanlara teşekkür etti.

