Kabirlere karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hamid Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.

Hatay'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar Antakya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Coşkun, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki'nin eşi Halime Karacatilki ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Daha sonra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Osmaniye Garnizon Şehitliği'ndeki törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.

OSMANİYE/HATAY/MERSİN (AA) - Osmaniye, Hatay ve Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

- Mersin

Mersin'de de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Mersin Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua etti.

Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Lütfi Elvan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Lütfi Elvan, şehitlik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 2 yıl önce bugün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin bayraklarını ellerine alıp sokakları, caddeleri, meydanları doldurduklarını hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Bu milletin geleceği, birliği, bütünlüğü için bu milletin istiklali ve istikbali için o gece müthiş bir mücadele sergilendi. Bu direniş hain darbecilere karşı önemli bir noktaya ulaştı ve çok şükür milletimiz hain darbecilere, işgalcilere, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat vermedi. Milletimiz demokrasimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıktı. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gün. Sadece bizler değil gelecek nesillerimiz de 15 Temmuz'u unutmamalı. Her 15 Temmuz'da devletimize, milletimize nasıl sahip çıkıldığını göstermeliyiz."

Lütfi Elvan, bundan sonra darbeye ve herhangi bir vesayete teşebbüsün olmayacağını düşündüğünü, olması halinde de milletin bunlara gereken cevabı vereceğini de vurguladı.

Öte yandan, şehitlik ziyaretinde bulunanlara Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

