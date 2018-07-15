15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL (AA) - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammet Ambar, Kirazlı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Şehit Ambar’ın ailesi ve yakınları anma etkinliği için Kirazlı Mezarlığı’na geldi. Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Ambar’ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma programına katılanlara Bağcılar Belediyesi ekiplerince yiyecek ikram edildi.

