15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de ortak anma töreni düzenledi.
TMV Afganistan Direktörlüğü merkez ofisinde, AA Kabil Temsilciliğinin katkılarıyla yapılan törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Ulaştırma Bakanı Hamid Tahmasi, Hac ve Evkaf Bakanı Faiz Muhammed Osmani, Kadın İşleri Bakanı Dilber Nazari, Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Salamat Azimi, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.
Törenin açılışında 15 Temmuz şehitleri ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak hatim duası edildi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Türk halkının 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasisine, anayasal düzenine, vatanına, cumhuriyetine ve liderlerine sahip çıktığını belirtti.
Türkiye'nin daha önce de kalkışmalar yaşadığını dile getiren Ertuğrul, 15 Temmuz'un basit bir darbe girişimi olmadığının altını çizdi.
Ertuğrul, ''Geçmişte yaşanan hiçbir darbe girişiminde Türk askeri kendi vatandaşını öldürmemiştir.'' dedi.
Afgan halkına 15 Temmuz'dan sonra kardeş Türk halkıyla sergilediği dayanışma için teşekkür eden Ertuğrul, dünyada terörle en çok sınanan Afgan halkının bu desteği vermesinin tesadüfi olmadığını kaydetti.
- ''Erdoğan Türk halkına Allah'ın lütfudur''
Hac ve Evkaf Bakanı Osmani de Afganistan'ın da geçmişte darbe girişimlerini tecrübe ettiğini belirterek, o darbelerin sarsıntısının hala yaşandığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çalışmalarla sadece Türk halkının değil tüm İslam ülkelerinin sevgisi ve saygısını kazandığına işaret eden Osmani, ''Erdoğan, Türk halkına Allah'ın bir lütfudur. Türk halkı da tankların altına yatarak ve sinelerini siper ederek böyle bir lideri destekledi.'' diye konuştu.
TMV Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, TMV ve AA Kabil Temsilciliğiyle 15 Temmuz şehitlerini anma ve milli birlik günü dolasıyla Afgan halkına yaşananları anlatmak için böyle bir program düzenlediklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergisinin açılışı yapıldı.
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