İZMİR (AA) - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa konuşma yapan Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek onları teselli etti.