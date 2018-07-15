İZMİR (AA) - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa konuşma yapan Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyorum." diye konuştu.
İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek onları teselli etti.
Recep, karanfil bıraktığı sırada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan'a başsağlığı diledi. Recep, anne Akdoğan'a "Şehitlerimiz sayesinde iyiyiz. Onlara ne kadar teşekkür etsek az." dedi.
Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve şehit yakınları katıldı.
İzmir'deki programlar çerçevesinde İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi cesareti ve dik duruşuyla tarih yazdığını belirterek, şehitlerin, vatan için canlarını feda etmekten kaçınmadığını hatırlattı.
Tunçsiper, "Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça, hainlerin tüm çabaları boşa çıkmaya devam edecektir. Biz İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi olacak, ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için millet, bayrak, vatan, devlet sevdasıyla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum