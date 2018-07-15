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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta şehitlikler ziyaret edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Özer ve Derya Bakbak, 5. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Albay Alparslan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve şehit yakınları Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mehmet Demir'in Gaziantep Yeşilkent Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua ettikten sonra Demir'in mezarına karanfil bıraktı.

Şehit Demir'in teyzesi Nimet Yazbatıran, törenin ardından yeğeninin kabrine sarıldı, fotoğrafını öptü. "Bizi bıraktın Mehmet'im, teyzen kurban olsun sana Mehmet'im" diyerek ağıt yaktı.

- Malatya

Malatya Valisi Ali Kaban, beraberinde 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için çıktığı Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Kaban ve beraberindekiler şehitler için dua ettikten sonra, Bozkurt'un kabrine karanfil bıraktı.

Kaban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da mili iradenin zafer kazandığını belirterek, "O gün şehit edilen kardeşlerimizi ziyaret ederek, kabirlerinde onları anıyor ve dualar okuyoruz. Milleti için yola çıkan, devlet, millet ve vatan için şehit olanları rahmetle anıyoruz. Böyle bir kalkışma ve isyan hareketi bir daha görmemeyi temenni ediyoruz." dedi.

Kaban ve beraberindekiler kabir ziyaretinin ardından, Bozkurt'un babaevinde okutulan mevlide katıldı.

- Kilis

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlikteki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler içi Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve diğer ilgililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın İsmail Hakkı Köseali, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Mustafa Direkli'nin Beddiuzzaman Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Vali Erin, Belediye Başkanı Çiftçi, protokol üyeleri, şehit yakınları, Direkli'nin mezarına karanfil bırakarak, dua etti. Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Daha sonra Balıklıgöl Platosu'ndaki Mevlid-i Halil Camisinde 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitler için mevlid okundu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehadil Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Törende şehitler içi Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, İmran Kılıç ve ilçe belediye başkanları ve mezarlarına karanfil bıraktı.

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Fuat Bozkurt Malatya Malatya Valisi Ali Kaban

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