Türkiye Güreş, Tekvando, Yüzme, Kayak, Curling, Eskrim, Satranç, Hentbol, Hokey, Judo ve Tenis Federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde başkan Musa Aydın imzasıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "15 Temmuz'da yaşadığımız çok uluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden servis edilen imha planı, milletimizin kenetlenmesiyle ters yüz edildi. Türkiye'yi dize getirmeyi planlayanlar ağır bir hüsran yasadı. Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi. Ülkemizin Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız 15 Temmuz'da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir istiklal savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az.

Bizler Güreş Federasyonu olarak 15 Temmuz'un unutulmaması için sadece 15 Temmuz tarihlerinde değil, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şehitlerimizi anıyor, 15 Temmuz'un önemine binaen açıklamalar yapıyoruz. Yine bu yıl 15 Temmuz'un Kırkpınar'a denk gelmesi nedeniyle yağlı güreşlerde çok özel bir program yaptık. Bu yıl içinde de programlarımız devam edecek. Bizler 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu ülke için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günümüzü kutluyorum." Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "15 Temmuz Destanı, aziz milletimizin Hak'kı arkasına alarak ve karşılığını sadece Hak'tan umarak milletin iradesini ve ay yıldızlı bayrağı ayaklar altına aldırmamak için hainlere karşı yiğitçe mücadele ederek, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonunun mesajında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı. \ - Erol Yarar: "Tarihin en hızlı ve en yaygın halk direnişi" Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, hain yapılanmanın, darbe girişimi sırasında tarihin en hızlı ve en yaygın halk direnişiyle karşılaştığına değinerek, şunları kaydetti: "Tüm milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve yönlendirmesiyle adeta sel olup sokaklara akmış, minarelerden verilen selalar ruhlarımıza şifa olmuş, tanklar, uçaklar bu aziz milletin gözünü korkutmak yerine daha şevklendirmiş, verilen şehitler tekbirlerle uğurlanmış, günler ve geceler boyu süren nöbetler hiç kimseye yorgunluk vermemiştir. Bilinen, görünen ve görünmeyen nice fedakarlıklarla dolu günler geçmiş, milletimiz asli değerlerine sahip çıkmıştır. İşte bu, bir milletin tekrardan kendini keşfetmesi ve içinde tozlanan o maneviyat ateşinin tekraren yanması, parlamasıdır. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla o gece millet olarak ülkemiz ve değerlerimize sahip çıkılmış, bombalanan meclis kurulduğu günkü şanlı duruşunu tekraren sergilemiş, vatansever asker, polis, savcı, hakim, tüm devlet birimleri de harekete geçmiş ve büyük oyun Allah'ın izni ve yardımıyla bozulmuştur. Tüm dünya Müslümanları da bu milletin ve özelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık ve selameti için gece gündüz dua etmiş ve mazlumun duası olarak milletin şahitliğinde Allah tarafından alenen kabul olmuştur.

Bu aziz millet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu menfur hain saldırıyı püskürtmüş, bununla yetinmeyip onların toptan temizlenmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında önemli hukuki ve polisiye tedbirleri azimle uygulamaya sokmuş ve bugün de uygulamaktadır. Bu mücadelede öncelikle Allah milletimize uyanıklık versin, bu tür din simsarlarına karşı basiret ihsan etsin. Bu oyunlara düşmemek için önce ilmimizi, irfanımızı ve sonra birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. PKK ve FETÖ yapılanması gibi milletimizi bölmeye çalışan, dini duygularını suistimal ederek ülkemizi zayıflatmaya ve ifsat etmeye çalışan örgütlerle, vatandaşlar olarak ve teşkilat olarak her türlü mücadeleyi bizatihi yapacağımızı 15 Temmuz vesilesi ile tekraren ilan ediyoruz." Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ise FETÖ mensupları tarafından devlete ve vatana karşı hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizin ve kahraman milletimizin kararlı duruşu, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkması, istiklal ve istikbalini en güçlü bir şekilde savunmaları sayesinde bu hainlerin planları tutmamıştı. Aziz milletimiz tarihte olduğu gibi, 15 Temmuz'da da bayrağını, vatanını, ezanını canı pahasına savunmuş, 249 vatan evladı şehadet rütbesine ermiş, 2 bin 193 mücahit de gazi unvanına erişmiştir. Şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi tekrar rahmet, şükran ve minnetle anıyor, gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, "15 Temmuz kahramanlarına minnet ve şükranla" başlıklı mesajında, "15 Temmuz'da, FETÖ'nün hain darbe girişimine direnerek ülkemizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tarih boyunca bu vatan için göğsünü siper edip ahirete intikal edenlerin ruhları şad olsun." şeklinde görüşlerini aktardı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, federasyonun internet sitesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." mesajını paylaştı. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ise şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimiz, 2 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp, milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Milletimizin birliğine kast eden bu hain girişimi bir kez daha kınarken, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin yanındayız.". 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."