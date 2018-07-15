Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, şehidin yakınları ve bazı dernek yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.

Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.

Burada şehidin eşi Necla Gökbayrak, annesi Ferdane Gökbayrak, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak ve kayınpederi Fevzi Dayan'a taziyelerini ileten heyet, daha sonra şehidin mezarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sakarya, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da şehitlik ve mezarlıklarda tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i okunmasının arından ve dua edilen tören, mezara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte de tören düzenlendi.

Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

- Bolu

Bolu'da, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Bolu Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen ile şehitlikte bulunan diğer polis ve asker şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 15 Temmuz'da İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin ve annesi Emine Özel, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.