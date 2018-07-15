15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sakarya, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da şehitlik ve mezarlıklarda tören düzenlendi.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Baykanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy'de bulunan babaevine ziyarette bulundu.
Burada şehidin eşi Necla Gökbayrak, annesi Ferdane Gökbayrak, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen Gökbayrak ve kayınpederi Fevzi Dayan'a taziyelerini ileten heyet, daha sonra şehidin mezarına karanfil bıraktı.
Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.
- Karabük
Karabük'teki ilk tören, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.
Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, şehidin yakınları ve bazı dernek yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim'i okunmasının arından ve dua edilen tören, mezara karanfil bırakılmasıyla son buldu.
Beşbinevler Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte de tören düzenlendi.
Şehit yakınları ve protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.
- Bolu
Bolu'da, Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Bolu Müftülüğü bünyesinde görevli imamların Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dua edildi.
Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen ile şehitlikte bulunan diğer polis ve asker şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.
Törene, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 15 Temmuz'da İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in babası Metin ve annesi Emine Özel, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah ve Polis şehitliğini ziyaret eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol, mezarlara karanfil bıraktı.
Fevziye Camisi İmamı Halit Es tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, hem asker şehitliğini hem de polis şehitliğini ziyaret ettiklerini belirterek, 15 Temmuz'da devleti ele geçirmek isteyen hain terör örgütünün giriştiği kalkışma eylemini milletin engellediğini kaydetti.
Türkiye topraklarının vatan olmasının kolay olmadığını anlatan Işık, "Bu toprakların vatan kalması için özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla bu milletin her bir ferdi aynı mücadele azmini ortaya koyacaktır. Artık bu FETÖ terör örgütünün mensupları devletten adeta kazınmaktadır. Bazı ülkeler onlar için güvenli liman gözükebilir ama yakında oraların da onlar için güvenli liman olmadığı bütün gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır." diye konuştu.
Işık, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileğinde bulundu.
Şehitlik ziyaretine Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.
Daha sonra Fevziye Camisi'ne geçen Vali Aksoy ve beraberindekiler, burada şehitler için okunan mevlidi şerifi dinledi.
- Zonguldak
Zonguldak Şehitliği'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başladı.
Daha sonra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı,kurum müdürleri, parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, şehit kabirlerini ziyaret etti.
Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, bazı şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Tören, İl Müftüsü Rüstem Can'ın okuduğu duanın ardından sona erdi.
- Bartın
Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol üyelerince şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Bartın Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Bartın Valisi Nusret Dirim ve protokol üyeleri, yapılan duanın ardından şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.
Programa, Vali Dirim'in yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun katıldı.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sakarya, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da törenler düzenlendi
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