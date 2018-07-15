BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Vatan için gerekirse canını feda edebilmek Türk'ün karakteri açısından olağan bir durumdur. Türkler, Selçukludan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet'e şehit verme geleneğini sürdürmüştür." dedi.

Türk askerinin İstiklal Savaşı'ndan terör örgütü PKK ile mücadeleye kadar sergilediği şehit ve gazi geleneğini sürdürdüğünü ifade eden Yıldız, "Bunu (15 Temmuz), özel kılan da sadece silahlı kuvvetlerimiz değil, silahsız cesur halkımız da Türkiye'nin egemenliği ve ulusun onuru için sokağa çıkmıştı. Bu, Türkiye ve dünyadaki örnekleri açısından çok özeldir." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu günün, özel bir gün olmasını sağlayan acı bir gerçek de kardeş kanının dökülmesidir. Kardeş hakkı öbür tarafta hesabı verilmesi güç olan bir suçtur. Kardeş kanını döken lanet yapının (FETÖ) yaptıklarına karşı önlem almak ve bundan ders de çıkarmamız gerekir. 15 Temmuz ve bizi ona götüren süreci unutmamak lazım. Bu anlamda da "bir daha asla" demeliyiz. FETÖ denilen lanet yapının 15 Temmuz sonrası halen kurumlara sirayet etmesine karşı konuldu ve kararlılıkla üzerine gidilerek engellendi. Türkiye'deki düzenimizi, birliğimizi ve tüm kutsallarımızı yerle bir etmek istediler. Bu hainler karşısında kararlı ve cüretkâr olabilmemiz gerekiyor."

Anma etkinliğine büyükelçilik personeli, Bağdat’ta faaliyet gösteren Türk şirket temsilcileri ve Türkmen sivil toplum kuruluşu yetkilileri de katıldı.

Bağdat Büyükelçiliği’ndeki etkinlik sonrası 15 Temmuz başarısız darbe girişimine ait fotoğrafların bulunduğu sergi gezildi.

