15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini söyleyen Yalçın, "İstikbali ikbalden, vatanı maldan mülkten izzeti alçakça bir ömürden, istiklali vatan ve mevkiden aziz gören milletin ferasetine, dirayetine, cesaretine yenildiler. Millet iradesine de idaresine de liderine de memleketine de devletine de sahip çıktı." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayları hatırlatan Yalçın, "Bu köprünün bir tarafında FETÖ'nün hainliği, vahşiliği tescillendi, diğer tarafında ise milletin evlatlarının yiğitliği, iman ve takvasından neşelenen şehitliği, şahitliği, gaziliği tarihe kaydedildi." dedi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve 15 Temmuz gecesi şehit olan 250 kişinin isimlerinin okunarak yad edildiği programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz'un 2. yılında da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanetini, milletin dirayetini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Memur-Sen tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda anma programı düzenlendi.

15 Temmuz gecesi halkın bağımsızlığını koruduğunu ve bir destanı tarihe kaydettiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar çıplak elleriyle tankları, uçakları durdurdu. Çıplak elleriyle vatanını bağımsızlığını korudu ve bir destanı tarihe kaydetti. Tam da bu yüzden millet vatanını şehitlerine ve gazilerine, dirayet ve cesaretle mermilere kafa tutan milletine borçludur. 15 Temmuz'da sadece vatan işgalden kurtarılmadı. Milletin yeni Türkiye'yi inşa ufku, milletin adaletle diriliş umudu, ümmetin yeniden kendine geliş umudu, insanlığın adaletsizliklere karşı direniş ufku bu vesileyle kurtarılmış oldu. Çanakkale'de, Kut-ul Amare'de, Yemen'de ümmet bilincini kuşanan aslanlar dün ne yaptıysa, 15 Temmuz'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında, Ankara'da, İstanbul'da, bütün vatanda Anadolu'unun yiğit evlatları aynısını yaptılar. 15 Temmuz gecesi Anadolu'yu baştan başa saran, milletin kuşandığı o muazzam duygu her an ihya edilmelidir. FETÖ benzeri yapı ve örgütlerin ortaya çıkması gelişmesi, yeni ihanet zeminleri üretilmesinin engellenmesi millet olarak en önemli önceliğimizdi. O gece şehadet mekanına yürüyenler, gaziliğe müesser olanlar içimizdeki hainler yüzünden bizi helak olmaktan kurtardılar, onun için şehitlerimize minnetarız."

Darbeye direnen Türk milletine şükran duygularını ileten Yalçın, "15 Temmuz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'un 2. yılında Memur-Sen ailesi olarak o günkü direnişi vatan safında diri tutmak, ümmet coğrafyasında heyecanı yeniden diri tutmak için nöbete devam edeceğimizi buradan ifade ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

