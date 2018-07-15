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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'daki mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma törenleri kapsamında ilk olarak Burdur Cumhuriyet Parkı'nda Anadolu Ajansı'nın (AA) katkılarıyla düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirildi.

Açılışa Burdur Valisi Hasan Şıldak, şehidin annesi Fadime Altay, şehit Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergiyi gezen şehit aileleri ve protokol üyeleri, ardından şehit Altay'ın kabrinin bulunduğu Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki kabristana gitti.

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Gülsüm Altay, çocukları Muhammed ve Niyazi de katıldı.

Şehit Altay'ın mezarına karanfiller bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından şehitler için dua edilmesiyle tören sonra erdi.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua ettikten sonra şehidin anne ve babasını evlerinde ziyaret etti.

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