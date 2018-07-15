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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik: - "(Yunanistan'a kaçan 8 darbeci) Yunanistan'dan, darbe girişimine katıldıkları kesin olan bu kişilerin cezasız bırakılmalarına hizmet etmemesini bekliyoruz" - Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu: - "Menfur darbe girişimi sırasında siz değerli soydaşlarımızın desteğini de yakından hissettik. Bu vesileyle darbe girişimine büyük bir cesaretle karşı koyan ve şehit düşen merhum Mustafa Cambaz’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum"

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin, "Yunanistan'dan, darbe girişimine katıldıkları kesin olan bu kişilerin cezasız bırakılmalarına hizmet etmemesini bekliyoruz." dedi.

Çevik, Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamındaki anma töreninde konuştu.

Darbeci firarilerin 16 Temmuz 2016'da Yunanistan'ın Dedeağaç kentine askeri helikopterlerle kaçtıklarını, sonraki aylarda da iki SAT komandosunun daha onları takip ettiğini anımsatan Çevik, "Kaçak askerler Türkiye'ye iade edilmediği gibi Yunan Danıştayı onların iltica alabileceğine hükmetti." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Çevik, Yunan makamlarına konuya ilişkin beklentilerini ve hayal kırıklıklarını iletmeye devam ettiklerini belirterek, "Yunanistan'dan darbe girişimine katıldıkları kesin olan bu kişilerin cezasız bırakılmalarına hizmet etmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik, bir hukuk devletinde ağır suçların cezasız bırakılmasının hoş görülemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki demokratik düzeni hedef alan, yüzlerce güvenlik mensubu ve sivilin öldürülmesine, binlercesinin yaralanmasına yol açan ve Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bir darbe girişimine bilfiil katılan suçluların, iade edilmeyerek ve iltica hakkı tanınarak, adalet önüne çıkarılmasına engel olunuyor. Kurbanların hakları ise yok sayılıyor. Geçmişte darbelerden çekmiş komşumuzdan tam bir iş birliği beklediğimizi tekrar etmek istiyorum."

Öte yandan, FETÖ'nün sözde sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları aracılığıyla uyguladığı propagandalarla Yunan kamuoyunu şekillendirmeye çalıştığına dikkati çeken Çevik, ağırlıkla "mağduriyet hikayelerinin" bu amaca yönelik kullanıldığını söyledi.

- Batı Trakya'da anma törenleri

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda da "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Günü" töreni düzenlendi.

Konsolosluğun bahçesinde gerçekleştirilen törene, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, SYRİZA'nın Gümülcine Milletvekili Mustafa Mustafa, Demokratik İttifak Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilceleri ve çok sayıda soydaş katıldı.

Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, milli marşın okunmasının ardından 15 Temmuz ile ilgili konuşmalar yapıldı, şehitlere dua edildi.

- "Mustafa Cambaz’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum"

Başkonsolos Murat Ömeroğlu, darbe girişimini engellemede Batı Trakya Türklerinin de önemli desteği olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Menfur darbe girişimi sırasında siz değerli soydaşlarımızın desteğini de yakından hissettik. Bu vesileyle darbe girişimine büyük bir cesaretle karşı koyan ve şehit düşen merhum Mustafa Cambaz’ın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mustafa Cambaz, Batı Trakyalı soydaşlarımızın darbe girişimine karşı gösterdiği direncin bir sembolü haline geldi."

Öte yandan, Gümülcine ve İskeçe'deki Türk Azınlık dernekleri de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için çeşitli etkinlikler yaptı.

Gümülcine Türk Gençler Birliğinde 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

İskeçe Türk Birliğinde de "15 Temmuz Şehitlerini Anıyoruz" adı altında fotograf sergisi açıldı.

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