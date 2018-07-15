ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin, "Yunanistan'dan, darbe girişimine katıldıkları kesin olan bu kişilerin cezasız bırakılmalarına hizmet etmemesini bekliyoruz." dedi.

Çevik, Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamındaki anma töreninde konuştu.

Darbeci firarilerin 16 Temmuz 2016'da Yunanistan'ın Dedeağaç kentine askeri helikopterlerle kaçtıklarını, sonraki aylarda da iki SAT komandosunun daha onları takip ettiğini anımsatan Çevik, "Kaçak askerler Türkiye'ye iade edilmediği gibi Yunan Danıştayı onların iltica alabileceğine hükmetti." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Çevik, Yunan makamlarına konuya ilişkin beklentilerini ve hayal kırıklıklarını iletmeye devam ettiklerini belirterek, "Yunanistan'dan darbe girişimine katıldıkları kesin olan bu kişilerin cezasız bırakılmalarına hizmet etmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik, bir hukuk devletinde ağır suçların cezasız bırakılmasının hoş görülemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: