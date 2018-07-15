Suriye Türkmen Meclisi, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti için büyük bir uyanışın tarihi, milli iradenin zaferi olduğunu bildirdi.

Suriye Türkmen Meclisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz 2016 tarihi son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve necip Türk milleti için büyük bir uyanışın tarihidir. 15 Temmuz, karanlık odakların kirli oyunlarına karşı verilmiş topyekün bir mücadele, milli iradenin zaferidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, menfur darbe girişimini bertaraf eden Türkiye'miz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıştır."

Darbe girişiminin şiddetle kınadığı açıklamada, "15 Temmuz'un hemen ardından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı, başta biz Suriye Türkmenleri olmak üzere bölge halkını terörden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmuştur." ifadesi kullanıldı.

