Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.
Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.
Protokol mensuplarının yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı programda, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı.
Daha sonra Sultan Selim Camisi'nde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mevlit okutuldu. Mevlana Meydanı ve Kazım Karabekir Caddesi'nde 15 Temmuz'da çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiler açıldı.
- Karaman
Karaman'da da Karaman Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfi Ketenci şehitler için dua etti.
Daha sonra Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bazı milletvekilleri ile sivil ve askeri erkan, Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Asri Mezarlığı içinde yer alan Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun dua okumasının ardından şehitlik gezildi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bazı milletvekilleri ve il protokolü tarafından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Şehit aileleri de şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.
Törenin ardından aynı mezarlık içinde bulunan Polis şehitliği de ziyaret edildi. Burada da şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.
- Aksaray
Etkinlikler kapsamında Aksaray Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel'in kabri ziyaret edildi.
Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bazı milletvekilleri ile protokol üyeleri Güzel'in kabrine karanfil bırakarak dua ettiler.
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