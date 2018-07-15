Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Protokol mensuplarının yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı programda, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı.

Daha sonra Sultan Selim Camisi'nde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mevlit okutuldu. Mevlana Meydanı ve Kazım Karabekir Caddesi'nde 15 Temmuz'da çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiler açıldı.

- Karaman

Karaman'da da Karaman Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfi Ketenci şehitler için dua etti.

Daha sonra Vali Fahri Meral, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bazı milletvekilleri ile sivil ve askeri erkan, Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.