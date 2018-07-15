STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un ev sahipliğinde Kültür Müşavirliği binasında gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Konsolosu Sema Coşaroğlu, KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Mustafa Güven, Avrupa Demokratlar Birliği (UID) Teşkilatlanma Sekreteri Bican Baran, İsveç Ülkü Ocakları Genel Sekreteri Sinan Atak, Botkrka Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Malik Karadağ ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Yunt, Avrupa ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimini bir türlü kabullenmediğini söyledi.

Yunt, "FETÖ terör örgütünün memleketimizde girmedikleri, yuvalanmadıkları yer kalmamış. İşte görüyorsunuz bu örgütü iki senedir kurumlardan temizleye temizleye bitiremediler. Yurt dışına ve buralara kaçtılar. Buralarda da bizle uğraşıyorlar. Biz de buralarda gerekli cevapları veriyoruz.'' dedi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videonun gösterildiği etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi görevlisi Cihat Kullay, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti.

