15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkan Sami Aydın, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve diğer protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan asker ve polis şehitliğine ziyarette bulundu.

Vali Haktankaçmaz, bu milletin şehit ve gazilerini unutmadığını belirterek, "Bugüne kadar bu vatan ve bayrak için canlarını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuz gibi ihanetler yaşatmasın." diye konuştu.

- Yozgat

Yozgat Şehitliği'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Salih Sezik dua etti.

Daha sonra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik programının ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Cami çıkışında Yozgat Belediyesi tarafından halka etli pilav ve ayran ikram edildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, Türkiye'nin bölünmesi için yapılan bir plandır. Her 15 Temmuz'da hafızalarımız yenilenir. Allah Türkiye'yi çok büyük bir beladan korumuş. Zira inanıyoruz ki ülkemiz İslam'ın son kalesidir. Mazlumların sığındığı bir limandır. Rabbim tüm mazlumların sığınacağı yer olarak ülkemizi devam ettirsin." dedi.