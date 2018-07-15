15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "15 Temmuz Anma Töreni" düzenlendi.
Eski Üsküp Türk Çarşısı'nda bulunan Kurşunlu Han'da yapılan törene, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, milletvekilleri, siyasi parti, dernek ve vakıf başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlanan program kapsamında Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "15 Temmuz’da ne oldu?" başlıklı görüntü izlendi.
Büyükelçi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iki yıl önce maruz kaldığı hain darbe girişiminde şehit edilen 251 vatandaşı anmak, gazilere şükranları sunmak ve milli birlik, bütünlük ve demokrasiyi onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.
Hiçbir ahlaki ve kanuni sınır tanımayan terör örgütünün yalnızca Türkiye için değil faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için de büyük bir tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Kara, örgütün elde ettiği siyasi nüfuz ve ekonomik gücü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını aktardı.
Kara, uluslararası toplumun tüm terör örgütleriyle mücadelede aynı kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini söyle sürdürdü:
"Bu çerçevede ülkemizin, faaliyet gösterdiği ülkelerin sistemlerine sızma girişimleri konusunda sınır tanımayan hain FETÖ terör örgütüyle mücadelesinde başta Makedonya olmak üzere tüm dost ülkelerin FETÖ iltisaklı okulların, vakıf ve derneklerin kapatılması veya devredilmesi, örgütle bağlantılı şirketlerin tespiti ve örgütle iltisaklı şahısların yargılanmak üzere ülkemize iadeleri gibi hususlarda ülkemizle iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaları, FETÖ'yle mücadelemiz bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Kadim dostumuz Makedonya'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizle dayanışma gösteren ilk ülkeler arasında yer alması ve terör örgütü FETÖ'ye bağlı medya kuruluşlarının, okulların ve şirketlerin faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin 23 Ağustos 2016 tarihinde aldığı karardan büyük bir memnuniyet duyduk."
Kara, FETÖ iltisaklı okulların, medya kuruluşlarının ve şirketlerin hala Makedonya'da faaliyetlerini sürdürdüklerini üzüntüyle gördüklerinin altını çizerek, "Söz konusu terör örgütünün mükemmel düzeyde seyreden Türkiye-Makedonya ilişkilerine zarar vermeyi hedeflediği aşikardır. Önümüzdeki dönemde kardeş ülke Makedonya’nın FETÖ’yle mücadelede atacağı somut adımlarla FETÖ’nün bu hain hedefini bertaraf edeceğine ve kökleri yüzyıllara dayanan dostluğumuzu taçlandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.
Tören kapsamında AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.
Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında bugün Debre kentine bağlı Kocacık köyünde de "Milli Birlik ve Demokrasinin Balkanlara Yansıması-Güçlü Türkiye Güçlü Balkanlar" konulu panel düzenlenecek.
Anma etkinlikleri, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünde tutulacak demokrasi nöbetiyle son bulacak.
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