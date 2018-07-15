15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde "15 Temmuz Anma Töreni" düzenlendi.

Eski Üsküp Türk Çarşısı'nda bulunan Kurşunlu Han'da yapılan törene, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, milletvekilleri, siyasi parti, dernek ve vakıf başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlanan program kapsamında Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "15 Temmuz’da ne oldu?" başlıklı görüntü izlendi.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iki yıl önce maruz kaldığı hain darbe girişiminde şehit edilen 251 vatandaşı anmak, gazilere şükranları sunmak ve milli birlik, bütünlük ve demokrasiyi onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.

Hiçbir ahlaki ve kanuni sınır tanımayan terör örgütünün yalnızca Türkiye için değil faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için de büyük bir tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Kara, örgütün elde ettiği siyasi nüfuz ve ekonomik gücü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını aktardı.