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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

EDİRNE (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, FETÖ'nün darbe girişiminde milli iradeye sahip çıkmak için canını ortaya koyan şehitler için 81 ilde mevlit okuttu. Edirne’de de Selimiye Camisi’nde şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 Temmuz şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Selimiye Camisi’nde mevlit okutuldu, vatandaşlara kavurma pilav ve kurabiye ikram edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit ve gazilerin anıldığı mevlit programı düzenlediklerini kaydetti.

Güneren, Türk milletinin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbesine karşı dik duruşuyla milli iradeden yana tavrının destanlaştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatı olarak 15 Temmuz ruhunu ilk günkü gibi diri tutma amacında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Bugün Türkiyemizin 81 ilinde okunan mevlitlerde şehit ve gazilerimizi bir daha minnetle andık, milli birliğimizi biraz daha pekiştirdik. 15 Temmuz 2016 dünya tarihine geçen bir demokrasiye sahip çıkmaya, millet iradesine sahne oldu. Kazanan da şanlı milletimizdi. 250 şehit ve binlerce gazi, bu mücadelede en ön sıralarda yer aldılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak şehit ve gazilerimizi hep hatırlayacağız. Bu kutlu yürüyüşlerini her zaman şükranla anacağız."

Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne Selimiye ve Kırklareli Hızırbey Camilerinde mevlit okutulduğunu ifade eden Güneren "Değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ilgiye kavurma, pilav, ayran ve sudan oluşan kumanya paketleri ve Edirne'nin ünlü bademli kurabiyesi ile karşılık vermeye çalıştık. Özellikle bu günlerde, yurdun ve Avrupa'nın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan Edirne Selimiye Camisi'nde, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren böylesi bir organizasyonda yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Anahtar Kelimeler:
Edirne Selimiye Vakıflar

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