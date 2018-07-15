İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemizin birlik-beraberlik ve sarsılmaz bütünlüğünü hedef alarak, 249 kahraman vatan evladımızı şehit eden, binlercesini de yaralayan hain, alçak ve kalleş darbe girişimini 2. yıl dönümünde bir kez daha lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bu alçak darbe girişimi karşısında, tankların önüne göğsünü siper edip dikilen, doğrultulan silahları elleriyle geri çeviren, vatanı ve milleti için sokaklara dökülüp bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yüreklice bu girişime karşı duran tüm devlet büyüklerimize, birlik ve dayanışma ruhuyla bu alçaklığa dur diyen, medya, sanat, spor camiası ve toplumumuzun her kesiminden tüm insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
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