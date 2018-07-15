15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Yılmaz etkinlik konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci seneyi devriyesi olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten 15 Temmuz, tarihimizde önemli bir yere oturdu. Özellikle din adına yapılan bir kalkışma, insanları ciddi şekilde sarstı. İnsanlarımızın da istiklal, istikbal ve vatan söz konusu olduğunda büyük bir fedakarlıkla sela seslerini duyunca sokaklara çıktığını, işgale uğramaktan kurtulmak adına ne büyük fedakarlıklar yaptığını yaşadık." diye konuştu.

Hain darbe kalkışmasını unutmamak ve unutturmamak adına bazı etkinlikler yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada gösterilen fedakarlığı da vefa borcuyla asla unutmamak adına mevlid-i şerif okutuyoruz. 251 şehidimiz ve özellikle burada, Şehzadebaşı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi civarında şehit olan kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimiz adına 251 hatmi şerif okuttuk. Bu okunan hatmi şeriflerin duasının yapılacağı bir mevlid-i şerif ve Kur'an-ı Kerim okuma programı yaptık. Böylece İstanbul ve Türkiye'de yaşayan insanlarımızın 15 Temmuz kalkışmasına verilen son derece anlamlı ve önemli bir cevabın yüreklerde yer etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de en azından bir vefa borcu olarak bu kardeşlerimize minnetle ve şükranla dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz."

- "Milletimiz hainlere geçit vermedi"

Yılmaz, gazilerin şifa bulması için dua ettiklerini belirterek, "Milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Çünkü gerçekten bu büyük sınavdı. Allah korusun, eğer darbe kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye karanlıklara gömülecekti. Ama Türkiye'de yaşayan insanlarımız vatanlarını, hürriyetlerini, istikbal ve istiklalini, dini kullanan bu hainlere bırakmadı. İcabında göğsünü silahlara siper etti ve elleriyle namluların ucuna dokundu, tankların altına yattı ama hainlere geçit vermedi. Başarılı bir harekat gerçekleştirerek tarihe geçti." ifadelerini kullandı.