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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehitler için mevlit okutuldu

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Malatya'da valilik öncülüğünde vakıflar bölge müdürlüğü ve müftülük tarafından Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen programda caminin imam hatibi Mehmet Şentürk'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için mevlit okundu.

Mevlidin ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ve pilav ikram edildi.

Programa Malatya Vali Yardımcısı ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis'te, valilik ile il müftülüğü tarafından Kayabaş Camisi'nde organize edilen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programın ardından valilik tarafından vatandaşlara cami avlusunda yemek ikram edildi.

Mevlit programına Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hasan Kara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vakıflar bölge müdürlüğü ve il müftülüğünce Balıklıgöl Platosu'ndaki Mevlidi Halil Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğlen namazına müteakip okunan mevlide Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerle vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından Eyyübiye Belediyesince vatandaşlara gül suyu dağıtıldı.

Bu arada tüm ilçelerde, mevlit programlarının düzenlendiği camilerde şehitler için dualar edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'da valilik ve il müftülüğünce Ulu Cami'de organize edilen etkinlikte, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Programın ardından valilik tarafından vatandaşlara çörek ve şeker ikram edildi.

Programa Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da valilik ve il müftülüğünce Yenipınar Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlid programın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Programa Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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