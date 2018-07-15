Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Malatya'da valilik öncülüğünde vakıflar bölge müdürlüğü ve müftülük tarafından Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen programda caminin imam hatibi Mehmet Şentürk'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için mevlit okundu.

Mevlidin ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ve pilav ikram edildi.

Programa Malatya Vali Yardımcısı ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis'te, valilik ile il müftülüğü tarafından Kayabaş Camisi'nde organize edilen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programın ardından valilik tarafından vatandaşlara cami avlusunda yemek ikram edildi.

Mevlit programına Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hasan Kara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.