15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin için Ortaköy Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Ortaköy Camisi'nde düzenlenen programa şehit Batuhan Ergin'in babası Ahmet, annesi Deniz, ağabeyi Berke ile çok sayıda yakını ve arkadaşları katıldı.
Öğle namazı sonrası düzenlenen programda, şehitlerin ruhlarına okunan hatimlerin duası yapıldı, ilahiler okundu.
Bu sırada şehit Ergin'in bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
Namazın ardından, şehit Ergin'in fotoğraflarının yer aldığı cami avlusunda cemaate tatlı ikram edildi.
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