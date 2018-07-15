HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin için Ortaköy Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin için Ortaköy Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Ortaköy Camisi'nde düzenlenen programa şehit Batuhan Ergin'in babası Ahmet, annesi Deniz, ağabeyi Berke ile çok sayıda yakını ve arkadaşları katıldı.

Öğle namazı sonrası düzenlenen programda, şehitlerin ruhlarına okunan hatimlerin duası yapıldı, ilahiler okundu.

Bu sırada şehit Ergin'in bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Namazın ardından, şehit Ergin'in fotoğraflarının yer aldığı cami avlusunda cemaate tatlı ikram edildi.

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!
 15 Temmuz şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank kabri başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mevlid Ortaköy Camisi Şehit Batuhan Ergin

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.