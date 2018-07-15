CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi.

Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz ve eşi Durhan Gürbüz'ün ev sahipliğindeki anma törenine, ülkede yerleşik üst düzey Türk yetkililerin yanı sıra yerel basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Büyükelçi Gürbüz, "Darbecilerin gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmak imkansızdır. Söz konusu teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kanlı terör eylemini teşkil etmektedir." dedi.

15 Temmuz'un Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Bunun da ötesinde her kesimden ve siyasi görüşten Türk halkı, özveriyle tankların önüne çıkarak ve demokratik haklarını talep ederek direndi ve tarihi bir dayanışma örneği gösterdi." diye konuştu.

Programda ayrıca, 15 Temmuz gecesine ilişkin görüntü ve fotoğraflar gösterildi.

