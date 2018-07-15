Doğu Anadolu Bölgesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Erzurum'daki Karskapı şehitliğinde düzenlenen anma programında, Kur'anı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Daha sonra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Sel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Lalapaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okunmasının ardından katılımcılar, kentteki şehit ailelerini ziyaret etti. Erzurum Gençlik Merkezleri üyesi yaklaşık 300 genç, Ulu Cami'de öğle namazı sonrası 15 Temmuz şehitleri için dua etti ve 150 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Abdurrahmangazi Türbesi'ne yürüdü.

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- Ağrı Ağrı'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulca, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Sedat Özmen, kurum müdürleri ve şehit yakınları, Ağrı kent merkezindeki Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim ve dua okunan programda, protokoldekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri daha sonra Ağrı Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. - Erzincan Erzincan'da, Vali Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, kurum müdürleri ve şehit yakınları, kent merkezindeki Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, protokoldekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Erzincan Valisi Arslantaş ziyarette, şehitlik anı defterine yazdıklarını okudu. - Tunceli Tunceli'deki etkinlikler kapsamında, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, kurum müdürleri ve şehit yakınları, Belediye Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, şehitlerin mezarlarına gül ve karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, Merkez Paşalar Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. - Ardahan Ardahan'da, Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, AK Parti İl Başkanı Mutlu Şanlıtürk, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliğini ziyaret etti. Vali Bilmez, burada şehit yakınlarıyla ilgilendi. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, protokoldekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.