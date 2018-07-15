Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "15 Temmuz ikinci kurtuluş savaşımızdır." dedi.

Önen, Pekin Büyükelçiliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamındaki törende konuştu.

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların anıldığı etkinlikte zaman zaman göz yaşlarına hakim olamayarak konuşan Büyükelçi Önen, 15 Temmuz gecesi darbe olduğunu anlar anlamaz demokrasiyi savunmak için milli iradenin tecelli ettiği yer olan TBMM'ye gittiğini ve sonrasında darbeciler tarafından işgal edilen TRT'yi darbecilerden kurtarmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TRT'ye hareket ettiklerini ifade etti.

Önen, o gece yaşanan kahramanlıkların Türk milletinin hafızasında olduğu gibi kendi hafızasında da silinmeyecek izler bıraktığını söyledi.

O gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin darbecilere karşı topyekun büyük bir direniş gösterdiğini vurgulayan Büyükelçi Önen, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz ikinci kurtuluş savaşımızdır. O gün cumhurbaşkanımızın çağrıları ile sokaklara inip canı pahası ile alçak FETÖ'ye karşı durmuş olan asil Türk milleti sadece demokrasiyi savunmamış aynı zamanda darbe sonrası yaşanacak bir işgal girişimine de göğsünü siper ederek engel olmuştur.''

FETÖ ile mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu ifade eden Önen, bu mücadelenin devamı için gerekli siyasi irade, milli dayanışma ve birliğin mevcut olduğunun altını çizdi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz belgeseli gösterimi yapıldı ve 15 Temmuz fotoğraf sergisi konuklar tarafından ziyaret edildi.

