BALIKESİR (AA) - Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde şehitler için mevlit okutuldu.
Bursa'da Ulucami'de düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Vali İzzettin Küçük ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camide, öğle namazının ardından mevlit ve hatim duası okundu.
Program kapsamında cami bahçesindeki vatandaşlara lokma ikram edildi.
\
- Balıkesir
Balıkesir'de de kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip mevlit okutuldu.
Şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da ilgi gösterdiği programa Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve bazı milletvekilleri katıldı.
İl Müftüsü Ramazan Topcan, öğle namazı öncesi birlik ve beraberlik üzerine bir konuşma yaptı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.
Program sonrası cami çıkışı vatandaşlara pilav, ayran, gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.
- Bilecik
Kayı Boyu Camisi'nde Vali Vekili Burhan Terzioğlu, Belediye Başkanı Nihat Can ve diğer protokol üyeleriyle vatandaşların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Program, Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikramı ile sona erdi.
- Çanakkale
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Alçıtepe köyünde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
İl Müftü Arif Gökce'nin de katılımıyla şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Mevlide, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce ile protokol üyeleri katıldı.
Mevlidin ardından katılanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum