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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de camilerde şehitler için mevlit okutuldu

BALIKESİR (AA) - Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Bursa'da Ulucami'de düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Vali İzzettin Küçük ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camide, öğle namazının ardından mevlit ve hatim duası okundu.

Program kapsamında cami bahçesindeki vatandaşlara lokma ikram edildi.
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- Balıkesir

Balıkesir'de de kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip mevlit okutuldu.

Şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da ilgi gösterdiği programa Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve bazı milletvekilleri katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, öğle namazı öncesi birlik ve beraberlik üzerine bir konuşma yaptı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Program sonrası cami çıkışı vatandaşlara pilav, ayran, gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.

- Bilecik

Kayı Boyu Camisi'nde Vali Vekili Burhan Terzioğlu, Belediye Başkanı Nihat Can ve diğer protokol üyeleriyle vatandaşların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program, Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikramı ile sona erdi.

- Çanakkale

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Alçıtepe köyünde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İl Müftü Arif Gökce'nin de katılımıyla şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlide, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce ile protokol üyeleri katıldı.

Mevlidin ardından katılanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Balıkesir kur'an tilaveti

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