BALIKESİR (AA) - Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Bursa'da Ulucami'de düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Vali İzzettin Küçük ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camide, öğle namazının ardından mevlit ve hatim duası okundu.

Program kapsamında cami bahçesindeki vatandaşlara lokma ikram edildi.

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- Balıkesir

Balıkesir'de de kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip mevlit okutuldu.

Şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da ilgi gösterdiği programa Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve bazı milletvekilleri katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Topcan, öğle namazı öncesi birlik ve beraberlik üzerine bir konuşma yaptı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Program sonrası cami çıkışı vatandaşlara pilav, ayran, gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.