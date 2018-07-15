15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde "15 Temmuz Anma Töreni" yaptı.

Başkent Tiran'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Arnavutluk hükümetinde girişimciliğin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Sonila Qato, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program kapsamında darbe girişimi gecesini anlatan video izlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gözü dönmüş darbe girişiminin Türkiye'nin demokratik anayasal düzenine, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerine ve ülkenin milli güvenliğine yapılmış en ağır saldırı olduğunu söyledi.

Ülkenin milli iradesini, birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini hedef alan darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlarca vatandaşın kenetlendiğini dile getiren Yörük, Türk milletinin o gece siyasi görüşü ne olursa olsun tek vücut olduğunu hatırlattı.