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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı program düzenlendi

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde "15 Temmuz Anma Töreni" yaptı.

Başkent Tiran'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Arnavutluk hükümetinde girişimciliğin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Sonila Qato, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok'un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program kapsamında darbe girişimi gecesini anlatan video izlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gözü dönmüş darbe girişiminin Türkiye'nin demokratik anayasal düzenine, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerine ve ülkenin milli güvenliğine yapılmış en ağır saldırı olduğunu söyledi.

Ülkenin milli iradesini, birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini hedef alan darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlarca vatandaşın kenetlendiğini dile getiren Yörük, Türk milletinin o gece siyasi görüşü ne olursa olsun tek vücut olduğunu hatırlattı.

Kara para aklama, iftira, resmi belgede sahtecilik, vergi kaçırma, gizlilik, kapaklılık, karanlık dehlizlerde sahte delil üretme, hücre tipi örgütlenme ve beyin yıkamanın FETÖ'nün tipik özellikleri olduğunu aktaran Yörük, "Örgüt suçla içi içedir. Sahtekarlık alanında uzmandır. Nitekim 15 Temmuz'u takiben firar eden FETÖ mensupları Arnavutluk'ta sahte kimlik ve pasaportlarla yakalanmıştır." diye konuştu.

FETÖ'nün Arnavutluk yapılanması hakkında konuşan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgütün Arnavutluk'tan temizlenmesi, en başta Arnavutluk'un ve Arnavut kardeşlerimizin lehinedir. Biz, bu örgüt bu ülkede tamamen çökertilsin diyorsak, tüm dünyanın gözü önünde yaşadıklarımızın Arnavut kardeşlerimizin de başına gelmemesi içindir. Zira örgüt aynı örgüttür. İşleyişi de Türkiye'dekilerden veya diğer Balkan ülkelerindekilerden farklı değildir."

Öte yandan program kapsamında 15 Temmuz gazilerinden Abdullah İrgin, Erdoğan Demir ve Mehmet Tahir İkiler, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz anma programı Arnavutluk FETÖ Tiran

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