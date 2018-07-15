"Milletin iradesine kasteden, bağımsızlığını, özgürlüğünü yok etmek isteyen hainlere karşı imanıyla, göğsüyle, tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı duran bütün milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakır da bu duruşu, bu imanı sergileyen, ülkemizin birlik ve beraberliğinin mührü olan aziz bir şehrimiz. Bu kararlığımızı bugün, dünden daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Söz konusu olan vatansa, özgürlüğümüz, devletimiz ve geleceğimiz ise bu milletin her bir ferdi, yıkılmaz bir iman abidesi olarak ayakta kalacaktır."

"15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı milletçe bir kez daha haykırıyoruz." diyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, dualar edildi, vatandaşlara yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

Güzeloğlu, tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

- Vatandaş Okan: "Bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir"

Vatandaşlardan Mehmet Okan, bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Okan, şöyle konuştu:

"Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz'da halk çok hain, gaddar ve vahşi bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Allah'ın kudreti ve inayetiyle Müslüman halktaki iman galip geldi. Bundan böyle en ufak bir girişim olursa Allah'ın izniyle 15 Temmuz'dan çok daha büyük bir karşılık bulacaktır. Çünkü bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir."

Hasan Hüseyin Değer de darbe girişimini gerçekleştirilenlerin, halkı hesaba katmadıklarını ifade ederek, "Halk demokrasiye, vatanı ve milletine olan inancı dolayısıyla sokaklara çıktı ve onlar da zaten bu halk kitlesi önünde teslim olmak zorunda kaldılar." şeklinde konuştu.

- Silvan

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri için Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.