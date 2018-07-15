DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, dualar edildi, vatandaşlara yemek ve tatlı ikramı yapıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Valilik ve İl Müftülüğünce İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de mevlit okutuldu.
Programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
15 Temmuz ve tüm şehitler için duaların okunduğu program kapsamında cami önünde kurulan stantlarda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
- "15 Temmuz'u unutturmayacağımızı haykırıyoruz"
Vali Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakırlılarla, şehitleri dualarla, rahmetle andıklarını söyledi.
"15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı milletçe bir kez daha haykırıyoruz." diyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Milletin iradesine kasteden, bağımsızlığını, özgürlüğünü yok etmek isteyen hainlere karşı imanıyla, göğsüyle, tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı duran bütün milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakır da bu duruşu, bu imanı sergileyen, ülkemizin birlik ve beraberliğinin mührü olan aziz bir şehrimiz. Bu kararlığımızı bugün, dünden daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Söz konusu olan vatansa, özgürlüğümüz, devletimiz ve geleceğimiz ise bu milletin her bir ferdi, yıkılmaz bir iman abidesi olarak ayakta kalacaktır."
Güzeloğlu, tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.
- Vatandaş Okan: "Bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir"
Vatandaşlardan Mehmet Okan, bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.
Şehitlere rahmet dileyen Okan, şöyle konuştu:
"Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz'da halk çok hain, gaddar ve vahşi bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Allah'ın kudreti ve inayetiyle Müslüman halktaki iman galip geldi. Bundan böyle en ufak bir girişim olursa Allah'ın izniyle 15 Temmuz'dan çok daha büyük bir karşılık bulacaktır. Çünkü bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir."
Hasan Hüseyin Değer de darbe girişimini gerçekleştirilenlerin, halkı hesaba katmadıklarını ifade ederek, "Halk demokrasiye, vatanı ve milletine olan inancı dolayısıyla sokaklara çıktı ve onlar da zaten bu halk kitlesi önünde teslim olmak zorunda kaldılar." şeklinde konuştu.
- Silvan
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri için Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programa Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Silvan Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Nimet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda şehitler için dua edildi.
Program sonunda Silvan Belediyesince vatandaşlara helva ikram edildi.
- Batman
Batman Valisi Ahmet Deniz, Karşıyaka Mezarlığı'nda şehit asker Şeyhmus Demir ve şehit polis Ahmet Can'ın kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından dua okundu.
Daha sonra Vali Deniz ve beraberindekiler, Kudret Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Vali Deniz, vatan uğruna şehit olanların unutulmayacağını belirterek, "Bu toprakları vatan yapan onlardır. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de, tank, top, helikopter, uçak ve kurşunlara karşı bedenlerini siper eden kahramanların anısını hürmetle yad ettiklerini ifade etti.
Program sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.
- Şırnak
Şırnak'ta da 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şırnak Anıtı'nda tören yapıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.
Anıtın gezilmesinin ardından kışla içerisindeki şehitlik ziyaret edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Kentteki Geylani Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.
Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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