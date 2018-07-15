HABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da şehitler için Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, dualar edildi, vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: "15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı milletçe bir kez daha haykırıyoruz. Söz konusu vatansa, özgürlüğümüz, devletimiz ve geleceğimiz ise bu milletin her bir ferdi, yıkılmaz bir iman abidesi olarak ayakta kalacaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, dualar edildi, vatandaşlara yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Valilik ve İl Müftülüğünce İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz ve tüm şehitler için duaların okunduğu program kapsamında cami önünde kurulan stantlarda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

- "15 Temmuz'u unutturmayacağımızı haykırıyoruz"

Vali Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakırlılarla, şehitleri dualarla, rahmetle andıklarını söyledi.

"15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı milletçe bir kez daha haykırıyoruz." diyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Milletin iradesine kasteden, bağımsızlığını, özgürlüğünü yok etmek isteyen hainlere karşı imanıyla, göğsüyle, tanka, topa, tüfeğe, silaha karşı duran bütün milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Diyarbakır da bu duruşu, bu imanı sergileyen, ülkemizin birlik ve beraberliğinin mührü olan aziz bir şehrimiz. Bu kararlığımızı bugün, dünden daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Söz konusu olan vatansa, özgürlüğümüz, devletimiz ve geleceğimiz ise bu milletin her bir ferdi, yıkılmaz bir iman abidesi olarak ayakta kalacaktır."

Güzeloğlu, tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

- Vatandaş Okan: "Bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir"

Vatandaşlardan Mehmet Okan, bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Okan, şöyle konuştu:

"Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz'da halk çok hain, gaddar ve vahşi bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Allah'ın kudreti ve inayetiyle Müslüman halktaki iman galip geldi. Bundan böyle en ufak bir girişim olursa Allah'ın izniyle 15 Temmuz'dan çok daha büyük bir karşılık bulacaktır. Çünkü bu millet o teröristlere geçit vermeyecektir."

Hasan Hüseyin Değer de darbe girişimini gerçekleştirilenlerin, halkı hesaba katmadıklarını ifade ederek, "Halk demokrasiye, vatanı ve milletine olan inancı dolayısıyla sokaklara çıktı ve onlar da zaten bu halk kitlesi önünde teslim olmak zorunda kaldılar." şeklinde konuştu.

- Silvan

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri için Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Silvan Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Nimet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programda şehitler için dua edildi.

Program sonunda Silvan Belediyesince vatandaşlara helva ikram edildi.

- Batman

Batman Valisi Ahmet Deniz, Karşıyaka Mezarlığı'nda şehit asker Şeyhmus Demir ve şehit polis Ahmet Can'ın kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından dua okundu.

Daha sonra Vali Deniz ve beraberindekiler, Kudret Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Vali Deniz, vatan uğruna şehit olanların unutulmayacağını belirterek, "Bu toprakları vatan yapan onlardır. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de, tank, top, helikopter, uçak ve kurşunlara karşı bedenlerini siper eden kahramanların anısını hürmetle yad ettiklerini ifade etti.

Program sonunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

- Şırnak

Şırnak'ta da 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şırnak Anıtı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Anıtın gezilmesinin ardından kışla içerisindeki şehitlik ziyaret edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kentteki Geylani Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Karamanlı 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı (2)Karamanlı 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı (2)
Ankara'da korkutan fabrika yangını!Ankara'da korkutan fabrika yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Diyarbakır hatm-i şerif duası mevlit yemek ikramı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.