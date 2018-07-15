15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

"FETÖ'nün o zamana kadar kendilerini bir şekilde gizlemeyi başarmış cani militanları yüzlerce vatandaşımızı acımasızca katlettiler ve yaraladılar. Atatürk'ün milli iradenin sembolü olarak kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemeye cüret ettiler. Kendi silah arkadaşları ve komutanlarına ihanet edip onlara da kurşun sıktılar. Kirli amaçlarına ulaşmak için hiçbir ahlaki, insani ve vicdani sınır tanımadıklarını açıkça gösterdiler."

15 Temmuz gecesinde canlarını feda eden aziz şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün hem yurt içinde hem de yurt dışında kökünün kazınması gerektiğini dile getiren Büyükelçi Oktay, "Şehitlerimizin anısını Cumhuriyetimiz var olduğu sürece yaşatmak, gazilerimizi el üstünde tutmak boynumuzun borcudur. Gelecek nesillerin hür ve demokratik bir ülkede yaşayabilmesi uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha derin bir saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz belgeselinin gösterildiği programda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin darbe girişiminin yaşandığı gün çektikleri fotoğraflar da sergilendi.

