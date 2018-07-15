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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı: -"Böylesine karanlık ve gizli bir yapıyla mücadele etmek kolay değildir. Devletimiz, bu tehdidi bastırmak ve nihai olarak bertaraf etmek için haklı önlemler almıştır, almaya da devam etmektedir"

FRANKFURT (AA) - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisinin ve Türk devletinin güçlü bir sınav verdiğini belirtti.

Karartı, ''Böylesine karanlık ve gizli bir yapıyla mücadele etmek kolay değildir. Devletimiz, bu tehdidi bastırmak ve nihai olarak bertaraf etmek için haklı önlemler almıştır, almaya da devam etmektedir" dedi.

Türk halkının bu süreçte gösterdiği direnç ve dayanışmaya dikkati çeken Karartı, “Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız. Her kesimden ve her siyasi görüşten Türk halkı kendilerini korkusuzca silahların, tankların önüne atarak demokratik haklarını talep etmiş, tarihi bir direnç ve dayanışma örneği göstermiştir.” diye konuştu.

FETÖ'nün, riyakarlık, gizlilik ve ketumiyet üzerine kurulu yeni nesil bir terör örgütü olarak ortaya çıktığını vurgulayan Karartı, ''Darbe teşebbüsünün ardından derhal olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi ve bunun bugüne dek uzatılması, devlet organlarının süratle ve etkinlikle çalışmasının sağlanması için gerekli görülmüştür. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda OHAL'in yeniden uzatılmamasına karar verildi. 18 Temmuz itibarıyla OHAL’in sona ermesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinlik çerçevesinde Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan "Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi" de açıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Frankfurt

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