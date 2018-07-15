ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'nin Addis Ababa ve Darüsselam Büyükelçilikleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma töreni gerçekleştirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen törene ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için dualar edilirken, misafirlere Anadolu Ajansının (AA) o gece ve sonrasında yaşananlara ilişkin hazırladığı görüntüler izletildi.

Burada konuşma yapan Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de ne kadar etkili olabildiğinin o gece görüldüğüne işaret etti.

"FETÖ ile mücadele son FETÖ'cü etkisiz hale getirilene kadar devam edecek." diye konuşan Ulusoy, ülke tarihinde FETÖ dışında hiçbir grubun ve düşman gücün TBMM'yi bombalamaya cüret edemediğini söyledi.

Türk askerinin sivillere silah uzatmadığını ve bu yüzden Afrin operasyonunun uzun sürmesinin göze alındığını belirten Ulusoy, asker üniforması giyen "FETÖ'cü hainlerin" ise o gece tereddüt etmeden sivillere zarar verdiğini kaydetti.