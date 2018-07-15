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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Addis Ababa ve Darüsselam Büyükelçilikleri anıma programı düzenledi

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'nin Addis Ababa ve Darüsselam Büyükelçilikleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma töreni gerçekleştirdi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Büyükelçilik Konutu'nda düzenlenen törene ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için dualar edilirken, misafirlere Anadolu Ajansının (AA) o gece ve sonrasında yaşananlara ilişkin hazırladığı görüntüler izletildi.

Burada konuşma yapan Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de ne kadar etkili olabildiğinin o gece görüldüğüne işaret etti.

"FETÖ ile mücadele son FETÖ'cü etkisiz hale getirilene kadar devam edecek." diye konuşan Ulusoy, ülke tarihinde FETÖ dışında hiçbir grubun ve düşman gücün TBMM'yi bombalamaya cüret edemediğini söyledi.

Türk askerinin sivillere silah uzatmadığını ve bu yüzden Afrin operasyonunun uzun sürmesinin göze alındığını belirten Ulusoy, asker üniforması giyen "FETÖ'cü hainlerin" ise o gece tereddüt etmeden sivillere zarar verdiğini kaydetti.

- "Panik havası ediyor"

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğinde yapılan programa ise vatandaşların yanı sıra Türkiye'de eğitim almış Tanzanyalılar ve Türk oyuncu Gamze Özçelik de katıldı.

Büyükelçi Ali Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye içerisinde yürütülen idari ve adli çalışmalar neticesinde FETÖ’nün devlet kurumlarından büyük oranda temizlendiğini ve terör örgütünün Türkiye’deki ana omurgasının kırılmış durumda olduğunu söyledi.

FETÖ'nün Türkiye’de izlemiş olduğu stratejiyi başka ülkelerde de kullandığını ve okullar ekseninde kurduğu ağları ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırmak için kullandığını kaydeden Davutoğlu, "FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde, eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir hareket olmadığı yavaş da olsa anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Davutoğlu, yabancı ülkelerdeki FETÖ elebaşlarının hareket kabiliyetlerinin kısıtlandığını ifade ederek, "Örgütün yurt dışındaki unsurları arasında bir panik havası esmektedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Etiyopya Tanzanya

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