ÇANKIRI (AA) - Samsun, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri, Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kıranköy Mezarlığı'nda İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Daha sonra Büyük Cami'de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla mevlit okundu. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok Salonu'nda, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi ile 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr Metin Eker'in "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi" adlı resim sergisi açıldı. Açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin de katıldı. Program akşam Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.

- Çankırı Çankırı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş'in şehitler için ettiği duanın ardından, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Çankırı Müzesi'nde de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Anma etkinliklerine, Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı. - Kastamonu Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Valilik tarafından Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, kurum temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Vali Karadeniz, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti. Buradaki programın ardından Nasrullah Kadı Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. \ - Sinop Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Ayancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma programına, Açıkgöz'ün ailesinin yanı sıra Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, diğer ilgililer vatandaşlar katıldı. Programa katılanlar şehit Açıkgöz'ün mezarına karanfil bırakarak, dua etti. Vali Şakalar ve beraberindeki heyet, daha sonra Açıkgöz'ün ailesine ziyarette bulundu. - Amasya Amasya Şehitliği'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Varol, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un dünya üzerinde eşine az rastlanacak bir milli birlik ve beraberlik örneği olduğunu belirtti. Hem Türkiye genelinde hem de Amasya'da dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletin, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazdığını vurgulayan Varol, "Tarihi boyunca dünyaya birçok alanda öncülük etmiş ve örnek olmuş Türk halkı, dost gibi görünüp hürriyetini ve iradesini zincire vurmaya çalışan hainlerin karşısında göstermiş olduğu dik duruşuyla bir kez daha emsalsiz bir destan yazmıştır." dedi. Şehitlik programının ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı'ndaki tesislerini işgal eden darbecilere karşı direnirken şehit düşen Ahmet Özsoy'un ailesini ziyaret etti. - Çorum Çorum'daki etkinlikler kapsamında öğle namazından önce Ulucami'de şehitler için mevlit okutuldu, şehit mezarları ziyaret edildi. Ulucami'de düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Vali Necmeddin Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ailelerinin de katıldığı programda, Türkiye'nin huzuru için de dua edildi.