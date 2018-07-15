LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yılı sebebiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliği düzenlendi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere şubesince Londra'daki tarihi parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda organize edilen etkinliğe, adada yaşayan Türk toplumunun üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlikte, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin İngilizce bildiri okundu.
Program kapsamında darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 250 balon havaya bırakıldı. Balonların ucuna şehitlerin fotoğrafları, fotoğrafların arkasına da ''Biz demokrasi için canımızı verdik" ifadesi yazıldığı görüldü.
Katılımcılar tarafından Türk bayraklarının dalgalandırıldığı etkinlikte ayrıca, meydandan geçenlere 15 Temmuz darbe girişimini anlatan broşürler dağıtıldı.
AA muhabirine konuşan UID İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini bugün burada Londra’da İngiliz kamuoyuna anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. FETÖ’nün yapmaya çalışmış olduğu çirkin darbe girişimini İngiliz kamuoyuna anlatmak ve bunu hiçbir zaman unutmayacağımızı bütün dünyaya bildirmek için bu çalışmaları yaptık." dedi.
- Türk halkına destek için katıldılar
MÜSİAD İngiltere Başkanı Nuri Bulgurcu da iki sene önce 15 Temmuz'da "memleketimize ihanet eden FETÖ'yü lanetlemek ve vatanını savunan 250 insanımızın, şehitlerimizin ruhları için, onları yaşatmak için bugün burada toplandık." ifadesini kullandı.
Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Türk vatandaşı Abdullah Güven, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak ve Türk halkına desteğini vermek üzere bugün Parlamento Meydanı'na geldiğini söyledi.
Dil eğitimi almak üzere Londra’ya geçen hafta vardığını ve bugünkü etkinliği öğrenince meydana gelmeyi istediğini söyleyen 16 yaşındaki Enes Kazancı, bir Türk vatandaşı olarak 15 Temmuz'da Londra'da olunca etkinliği desteklemek üzere katılımda bulunduğunu dile getirdi.
Londra’da çalışan moda tasarımcısı Reyhan Yazıcı, "milleti ve vatanı selamete çıkaran şehitler ve demokrasi için" etkinliğe katıldığını söyledi.
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