BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni düzenlendi. Büyükelçilikteki tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, törende, FETÖ tehdidinin Türkiye ile sınırlı olmadığını söyledi. "Örgütün, Almanya da dahil olmak üzere hala bir çok ülkede diyalog eğitim iş dünyası kisvesi altındaki yapılanmaları faaliyetlerini sürdürmektedirler." diyen Aydın, "Bunlar şimdi burada ihanet tohumlarını ekmeye devam etmektedirler." ifadesini kullandı. Aradan geçen 2 yılda Almanya'da FETÖ ile mücadelede yapılan yoğun bilgilendirme ve haklı uyarılara rağmen arzu edilen sonuçları alamadıklarına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti: "Dost ve müttefiklerimizden temel beklentilerimiz, bu demokrasi düşmanı darbeci hainleri korumak yerine, bizimle dayanışma ve iş birliği içinde olmalarıdır. Kendilerinden çok geç olmadan gerçekleri görerek gerekli adımları atmalarını bu vesileyle bir kez daha beklediğimizi ve talep ettiğimizi kuvvetle vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde bu konuda müttefikliğe yakışan dürüstlük ve samimiyet içerisinde hareket etmelerini temenni ediyoruz."

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, yapılandıkları tüm ülkeler için bir tehdit oldukları konusunda uyarıların hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Yakın zamana kadar FETÖ gerçeğini görmeyi tümüyle reddeden hatta Türkiye'den ve dünyanın diğer bölgelerinden kaçan FETÖ mensuplarına kapılarını açan Almanya'da FETÖ gerçeğine ilişkin farkındalığın henüz çok zayıf, yetersiz az ve yavaş da olsa değişmeye başladığını memnuniyetle gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Almanya'yı kastederek FETÖ gerçeğiyle yüzleşme zamanının geldiğini ifade eden Aydın, "Türkiye'de darbe girişiminde payı olan FETÖ unsurlarına karşı gerekli adli ve idari tedbirlerin alınmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir. Sözün özü, Alman makamlarından demokrasiye desteklerini sözle değil, darbecilerin yargılanmalarını sağlayacak fiillerle göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu. Aydın, darbe teşebbüsünü, kendini kainatın imamı olarak nitelendiren bir meczubun müritlerinin tezgahladığı toplu işgal girişimi olarak nitelendirdi.

Milletin geleceğini tahakküm altına alacağını sananların bizzat millet tarafından derdest edildiğini vurgulayan Aydın, o gece halkın şanlı direnişiyle tarihi bir destan yazıldığını ve Türk milletinin tüm dünyaya eşsiz bir demokrasi dersi verdiğini anlattı. - 15 Temmuz gazisi Mehmet Onay Darbe girişimi gecesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koruma amiri görevinde bulunan ve 15 Temmuz gazisi olan Mehmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki çağrısına cevap veren asil Türk milletinin davranışının önemli olduğunu söyledi. Toplam 17 gün yoğun bakımda kaldığını ve 5,5 ay hastanede yattığını bildiren Onay, tedavisi süresince desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a teşekkür etti. Bir şeylerin ters gittiğini anlar anlamaz Boğaz Köprüsü'ne hareket ettiklerini belirten Onay, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçisin kapatıldığını gördüklerini ve polis noktasına geldiklerinde aslında kendileri için ölüm emrinin verilmiş olduğunu kaydetti.