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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunun düzenlediği programda 15 Temmuz şehitleri anıldı

KABİL (AA) - Afganistan'da Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda yapılan törene, Belh Valisi Muhammed İshak Rehguzer, İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh İl Eğitim Müdürü Sebgatullah Mustakim, TİKA'nın Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını atlatmanın üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, o gece darbecilerin gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmanın imkansız olduğunu söyledi.

Alpay, bilindiği üzere FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de olanların arkasındaki planlayıcısı olduğunu, Gülen ve takipçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi planladığını ve bu nedenle darbe yapmaya kalkıştıklarını dile getirdi.

Darbecilerin, ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığını hatırlatan Alpay, kalkışma sonucu 251 kişinin şehit olduğunu, binlerce kişinin de yaralandığını anımsattı.

"Geriye baktığımızda bu çok acı deneyimden iki gurur vesilesi ortaya çıktı" diyen Başkonsolos Alpay, birincisinin, Türk halkının cesaret ve kararlılığı olduğunu, ikincisinin de Türk milletinin tüm dünyaya demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını gösterdiğini vurguladı.

- "Biz Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz"

Belh Valisi Rehguzer de Türk halkının iradesine saygı duyduklarını ve darbe kalkışmasını kınadıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Afganistan'ın zor günlerinde yanında olduğunu aktaran Rehguzer, "Biz de her zaman Türkiye devleti ve halkının yanındayız." dedi.

Vali Rehguzer, Türk ve Afgan halklarının ezeli ve ebedi dost olduğunun altını çizerek, Afganistan'a yaptığı yardımlar nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

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