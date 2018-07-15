BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükelçilik'teki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, bugün menfur darbe teşebbüsünün ikinci yılı olduğunu belirterek, "Bir yandan, FETÖ mensubu hain darbecilerin, büyük çoğunluğu sivil 251 vatandaşımızı katletmelerinin, 2000’den fazlasını yaralamalarının üzüntüsünü, diğer yandan birlik ve beraberliğini sağladığında Türk milletinin içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye gücünün yettiğini görmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ertaş, iki yıl önce bugün Türk halkının, tarihi bir dayanışma örneği göstererek, tankların ve uçakların önüne göğsünü siper ettiğini, demokratik hakları için hayatları pahasına güçlü bir direniş sergilediğini bildirdi.

15 Temmuz'un Türk demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu kaydeden Ertaş, Türk milletinin bu sınavı başarıyla verdiğini vurguladı.