15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye Mezunlar Birliği ve Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi tarafından Tiflis'te "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.
Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi'nde düzenlenen ve 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan panele, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Yazgan burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşananlarını Gürcistan'da en iyi şekilde anlayacak kişilerin bu panelde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu bakımdan Türkiye ve Gürcistan arasındaki köprü göreviniz gerçekten önemli." dedi.
FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Yazgan, bu örgütün yıllar önce sadece Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesine temel attığını ve gerçek yüzünü kimseye göstermeden yıllar boyunca karanlık işleri yaptığını söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğundan yüzde yüz emin olduklarını dile getiren Büyükelçi Yazgan, FETÖ'nün Gürcistan'daki faaliyetlerine değinerek, "Buradaki okulların bir kısmı kapandı ama bir kısmı faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Yazgan, Türkiye'nin bu okulların diplomalarını tanımadığını, FETÖ'nün idare ettiği bu tür kurumlarla ilişkisi olan insanlarını ise dost olarak tanımayacağını belirtti.
Darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk liderler arasında dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin olduğunu hatırlatan Yazgan, verdiği destek için Gürcü dostlarına teşekkür etti.
Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi kurucularından uzman Nodar Kharşiladze, panele katılan vatandaşlara Türk ve Gürcü halkın arasındaki mevcut ilişkilerini daha da güçlendirmek, FETÖ gibi tehditlerin daha kolay bir şekilde ortadan kaldırılması için iş birliği yapmaya çağrısında bulundu.
TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı da konuşmasında, TİKA olarak benzer programları düzenlenmesine, Türkiye'nin komşu ve dost ülkesi Gürcistan'da FETÖ'nün daha iyi anlatılması açısından çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek vereceklerini ifade ederek, "TİKA olarak elimizden geldiğince hiç bir proje teklifinizi geri çevirmeden destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Programda 15 Temmuz darbe girişimi hakkında hazırlanan film gösterilirken, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
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