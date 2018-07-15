15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye Mezunlar Birliği ve Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi tarafından Tiflis'te "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu panel düzenlendi.

Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi'nde düzenlenen ve 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan panele, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Ofisi Koordinatörü Hüseyin Şanlı, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Yazgan burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşananlarını Gürcistan'da en iyi şekilde anlayacak kişilerin bu panelde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu bakımdan Türkiye ve Gürcistan arasındaki köprü göreviniz gerçekten önemli." dedi.

FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Yazgan, bu örgütün yıllar önce sadece Türkiye değil, dünyanın birçok ülkesine temel attığını ve gerçek yüzünü kimseye göstermeden yıllar boyunca karanlık işleri yaptığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğundan yüzde yüz emin olduklarını dile getiren Büyükelçi Yazgan, FETÖ'nün Gürcistan'daki faaliyetlerine değinerek, "Buradaki okulların bir kısmı kapandı ama bir kısmı faaliyetlerini sürdürüyor." ifadesini kullandı.