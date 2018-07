15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ'nün yıllarca mensuplarını emniyet yargı ve silahlı kuvvetler gibi devletin tüm kritik organlarına nüfuz etmek için yönlendirildiğini vurgulayan Yeşildağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece aynı zamanda iktidar partisi, muhalefet partileri, tüm kurumlarımız ve her görüşten vatandaşlarımız için bir demokrasi sınavıydı. Her görüşten, her yaştan, her meslekten vatandaşımız sokağa çıkarak bu terörist darbe girişimine karşı durdular. Eşsiz bir kahramanlık sergilediler. Milli iradeyi tanka uçağa karşı kanıtlayanlara, gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçluyuz."

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Abusitte de Muammer Kaddafi'nin görevden uzaklaştırıldığı devrimde ve sonrasında Libya halkının yanında duran Türkiye'nin 15 Temmuz’da da kendilerine demokrasi mücadelesinde örnek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinlikte katılımcılara 15 Temmuz gecesini ve FETÖ'yü anlatan Arapça bir video da izlettirildi.