15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İki yıldır süren soruşturmalar sonucunda bu vahşetin sorumlularının kendini "kainat imamı" olarak adlandıran Fetullah Gülen'in müritleri olduğunun kanıtlandığına işaret eden Yeşildağ, "Beyinlerini ve ruhlarının bu sapık kişiye satan teröristlerin amacı Türk Devletinin kontrolünü ele geçirerek Cumhuriyet rejimini kendi sapkın inançlarına göre yeniden tesis etmek ve kendileri gibi düşünmeyen insanları tasviye etmekti." diye konuştu.

Başkonsolos Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandığını, sokağa çıkan halka, FETÖ'cü teröristlerin ayrım gözetmeden ateş ettiğini ve 251 kişinin şehit düştüğünü belirtti.

Etkinlik, sela ve iki ülke milli marşlarının okunması ve şehitler için saygı duruşu ile başladı.

Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Sinan Yeşildağ'ın Taj Hotel'de ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Misurata Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Abusitte ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

FETÖ'nün yıllarca mensuplarını emniyet yargı ve silahlı kuvvetler gibi devletin tüm kritik organlarına nüfuz etmek için yönlendirildiğini vurgulayan Yeşildağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece aynı zamanda iktidar partisi, muhalefet partileri, tüm kurumlarımız ve her görüşten vatandaşlarımız için bir demokrasi sınavıydı. Her görüşten, her yaştan, her meslekten vatandaşımız sokağa çıkarak bu terörist darbe girişimine karşı durdular. Eşsiz bir kahramanlık sergilediler. Milli iradeyi tanka uçağa karşı kanıtlayanlara, gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçluyuz."

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Abusitte de Muammer Kaddafi'nin görevden uzaklaştırıldığı devrimde ve sonrasında Libya halkının yanında duran Türkiye'nin 15 Temmuz’da da kendilerine demokrasi mücadelesinde örnek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinlikte katılımcılara 15 Temmuz gecesini ve FETÖ'yü anlatan Arapça bir video da izlettirildi.

