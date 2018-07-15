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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen etkinlikte UID, darbe girişiminin ikinci yılında uluslararası toplumu Türkiye ile daha güçlü dayanışma içinde olmaya çağırdı

VİYANA (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında uluslararası topluma Türkiye ile daha güçlü bir dayanışma içinde olma çağrısında bulundu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da UID tarafından, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

UID Avusturya, Viyana’nın önemli meydanlarından Albertinaplatz’da, Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi, darbe girişiminde yaşananların daha iyi anlaşılması için Avusturyalıların ilgisine sundu.

Etkinlikte okunan basın bildirisinde, 15 Temmuz 2016'da tüm dünyada milyonlarca insanın şahitliğinde, Türk halkının FETÖ tarafından planlanan ve organize edilen darbe girişimine karşı "cesur ve muazzam" bir direniş sergilediği kaydedildi.

Türk toplumunun eli silahlı darbecilere karşı şiddete başvurmadan bir direniş gösterdiği aktarılan açıklamada, darbecilere karşı sokaklara dökülen vatandaşlardan şehit olanlar anımsatıldı.

Yurt dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostlarının hain darbe girişimi sırasında Türkiye’yi desteklediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Türk demokrasisinin büyük dönüşümünün bu önemli anlarında, barış ve özgürlüklere saygılı tüm uluslararası kuruluşların, Türk halkının demokrasiyi ve demokratik sistemi savunma kararlılığını takdir etmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Türk seçmenlerin büyük orandaki katılımla demokrasiye inancını açık bir şekilde ortaya koyduğunun altı çizilerek, “İnsan haklarını, demokrasiyi ve halkların iradesini ciddiye alan dünyanın bütün devlet, parti ve siyasilerinin, demokratik sistemleri alt etmek isteyenlerin adalet önüne çıkarılmasına yardımcı olduklarına inanıyor, dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, DEAŞ, ve Boko Haram gibi örgütlere karşı daha etkin mücadeleye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, darbeciler tarafından şehit edilen vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu balonlar uçuruldu.

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