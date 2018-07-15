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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Almanya'nın Frankfurt kentinde anma etkinliği düzenlendi

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolasıyla, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anıldığı etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hessen Bölge Teşkilatınca Göthe (Götheplatz) Meydanı'nda düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kentte yaşayan Türklerin Türk ve Kayı boyu bayraklarıyla katıldığı etkinlik kapsamında, darbe girişiminde şehit olanlar anısına 250 balon havaya bırakıldı. Balonların ucunda, şehitlerin fotoğrafları ve darbe girişimiyle ilgili bilgilendirmenin yer aldığı görüldü.

Program kapsamında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi.

Ayrıca meydandan geçenlere 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Almanca, İngilizce ve Türkçe hazırlanmış broşürler dağıtıldı.

UID Genel Sekreteri Tamer Cansız, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin o gece tarih yazdıklarını söyledi.

Şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirten Cansız, "Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz, kalplerimizdeki muntazam yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl 15 Temmuz'da kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Almanya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Frankfurt

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