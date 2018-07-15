SOFYA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bulgaristan'daki diplomatik temsilciliklerinde etkinlikler düzenlendi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Törende Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci şehitler için dua okudu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'cüler tarafından yapılan hain darbe teşebbüsünün akim bırakılmasının 2. yıl dönümü kapsamında Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişimiyle bağlantılı olarak FETÖ ile mücadelede atılan adımları Bulgaristan makamları ve medyasına bir kez daha ilettiklerini belirten Büyükelçi Ulusoy, "Soydaş ve vatandaşlarımıza yönelik Konsolosluk şubemizde fotoğraf sergisi ve gençlere yönelik kompozisyon yarışması gibi etkinlikler düzenledik. Sofya'da ibadete açık tek camide Cuma günü şehitlerimizin ruhuna mevlit düzenleyip helva dağıttık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz'a ilişkin fotoğraflarının da sergilendiği törende ayrıca 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 15 Temmuz şehitlerinin anısına Büyükelçilik rezidansındaki bahçeye de fidan dikildi.
Öte yandan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun girişimiyle şiir ve öykü yarışması düzenlendi. Konsolosluğun oluşturduğu jüri, yarışmaya gönderilen 37 şiir ve 11 öykü olmak üzere 48 eseri değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.
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