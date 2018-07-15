Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih başkonsolosluklarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. İsviçre'nin başkenti Bern'de Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen programa, yabancı misyon şefleri, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı konuşmada, "Dünya demokrasi tarihinde böyle bir olay yok. Yani insanların demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıktığı, tanka karşı silahsız karşı koyduğu, vücudunu siper ettiği böyle bir olay yok. Dolayısıyla bize demokrasi dersi vermek isteyenler öncelikle o gece demokrasi nasıl korunur onu bizden öğrenseler bence çok iyi olur." dedi. Başta İsviçre olmak üzere, Avrupa ve dünyada 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapıldığı konusunda artık bir tereddüt kalmadığını vurgulayan Saygılı, dünyada FETÖ okullarının tek tek kapandığını söyledi.

Büyükelçi Saygılı, İsviçre genelindeki Türk camilerinde 251 şehit için 251 hatim indirildiğini ve mevlit okutulduğunu aktardı. Konuşmanın ardından davetliler, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı Büyükelçilik rezidansındaki sergiyi gezdi. - Cenevre Cenevre Başkonsolosluğunca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Daimi Temsilciliği Resmi Konutu'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Amil, KKTC Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ile Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, "15 Temmuz 2016, yalnızca bir darbe girişiminin önlendiği bir tarih olmanın çok ötesinde milletimizin demokrasisine en üst düzeyde sahip çıktığı bir milattır." dedi.

Uyanık, Türk milletinin 15 Temmuz'da, birlik ve beraberlikten alınan kudretin her türlü tank, tüfek ve silahtan daha güçlü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Daha önce eşine rastlanmamış ölçüde küresel bağlantıları bulunan, hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan FETÖ terör örgütünün, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik güç elde etme çabasıyla yapılandığı herkesçe bilinmektedir. Bu terör örgütü, yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." Başkonsolos Uyanık'ın yaptığı konuşmanın ardından resmi konutun bahçesine 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi. Katılımcılar ayrıca 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisini gezdi. - Zürih Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunda düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma toplantısında konuşma yapan Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi de FETÖ'nün demokratik ve parlamenter sisteme dayalı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsünün alışagelmiş bir askeri darbe teşebbüsü olmadığına işaret etti. İpekçi, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı." dedi.