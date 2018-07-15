ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari, IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini belirterek, "FETÖ'nün bugüne kadar 160 kadar ülkede yerleşti. Binlerce şirket ve okul kurdu. Bu terör örgütünün ülkemizde yaptıkları örgütün bulunduğu diğer ülkelerin için de bir 'uyanın' çağrısıdır." dedi.

FETÖ tehdidinin boyutu hakkında bilinçlenmenin her yerde artmakta olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Karaçay, "Pek çok ülkede FETÖ ile bağlantılı okullar soruşturuluyor ve devlet kontrolüne alınıyor. Keza bu terör örgütün yapısı ve mensuplarına karşı soruşturmalar açılıyor." ifadelerini kullandı.