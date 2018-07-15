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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

IKBY'nin Erbil kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari, IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini belirterek, "FETÖ'nün bugüne kadar 160 kadar ülkede yerleşti. Binlerce şirket ve okul kurdu. Bu terör örgütünün ülkemizde yaptıkları örgütün bulunduğu diğer ülkelerin için de bir 'uyanın' çağrısıdır." dedi.

FETÖ tehdidinin boyutu hakkında bilinçlenmenin her yerde artmakta olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Karaçay, "Pek çok ülkede FETÖ ile bağlantılı okullar soruşturuluyor ve devlet kontrolüne alınıyor. Keza bu terör örgütün yapısı ve mensuplarına karşı soruşturmalar açılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Zafer milletin oldu"

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişiminin halka, vatana ve demokratik yollarla seçilmiş meşru bir hükümete karşı yapıldığını belirterek, "Biz o anda üzüntüyle Türkiye'deki olayları izledik. Bunun sonucunda zafer milletin oldu. Millet sokağa dökülerek darbecilere karşı durdu." dedi.

Darbe ve ordu müdahalelerine karşı olduklarını belirten Dizayi, Ortadoğu'da huzur, birlik ve barışın tesis edilmesi temennisinde bulundu.

- "Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı savundum"

İki yıl önce darbe girişiminin ardından Erbil'deki bir camide Cuma hutbesinde Türkiye'deki demokrasi direnişini savunan Din Adamı Seyyid Ahmet Pencevini de darbe girişimin ikinci yılında Türk halkının direnişini kutladı.

Saldırının Türkiye'nin barış, özgürlük ve adaletine yapıldığını ifade eden Pencevini, "Darbe girişimi esnasında dini ve insani görevimi yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı savundum. Türk milletinin kazanımlarını savundum ve darbeyi lanetledim. Darbenin arkasında olanların hepsini kınadım. Milletin hükümetle birlik olunca her şeyin nasıl başarısız olduğu o gün görüldü." diye konuştu.

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