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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş'ın Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri ziyaret edildi

MARDİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında F-16 uçaklarıyla bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Velit Bekdaş'ın mezarı ziyaret edildi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, beraberinde Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, şehidin Asri Mezarlığındaki kabrine karanfil bıraktı.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua edildi.

Hacı İsa Cengiz Camisi'nde şehitler için mevlit okundu.

Programa katılan vatandaşlardan Alaattin Bilgiç, 15 Temmuz’da millettin birlik ve beraberliğini gördüklerini belirterek, "Herkes bilsin ki böyle durumlarda milletimiz tek vücut olup vatanını ve milletini bırakmayacaktır." dedi.

Şehit Bekdaş'ın kabrini ziyaret eden ve gözyaşlarını tutamayan Semra Ortaç Erol çok duygulandığını belirterek, "Allah hainlere fırsat vermesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah hainlere fırsat vermesin, vatanımız, milletimiz var olsun. Allah devletimizi korusun inşallah." dedi.

Vatandaşlara lokum ve gülsuyu ikram edilen etkinliğin ardından Kaymakam Hüseyin Tekin ve beraberindekiler şehidin Bahçelievler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Midyat Velit Bekdaş

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